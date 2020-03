Slecht nieuws voor Clijsters en co: ook WTA-toernooi van Miami afgelast

Nu is ook de Miami Open afgelast. Dat WTA-toernooi zou normaalgezien worden afgewerkt in de week van 20 april, maar dat feestje gaat jammer genoeg niet door.

De Miami Open was onder meer voor Kim Clijsters een alternatief nadat Indian Wells werd afgelast. Het is maar de vraag of er de volgende weken nog ergens wordt getennist.

De ATP besliste namelijk al om de volgende zes weken alle toernooien af te gelasten. Het valt nog af te wachten of de WTA dat voorbeeld gaat volgen.

The @MiamiOpen has announced that it will not take place this year due to ongoing concerns regarding Covid-19 (coronavirus) --> https://t.co/OCP1GGDC8E pic.twitter.com/cV6jmGprUj