Mertens blijft positief: "Always look at the bright side of life"

Elise Mertens zou normaal gezien te bewonderen zijn op Indian Wells. Dat toernooi werd echter afgelast.

De Belgische nummer één keert dan maar terug huiswaarts. “Always look at the bright side of life” en #positivevibesonly plaatste ze op Twitter.

Het is nog onduidelijk wanneer we Mertens opnieuw aan het werk zullen zien.