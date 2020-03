Loting voor finaleweek Davis Cup bekend

België struikelde namelijk over de laatste horde: Hongarije. Zij belanden in groep D bij Kroatië en Australië.

In groep F treffen met Servië, Duitsland en Oostenrijk Novak Djokovic (°1), Alexander Zverev (°7) en Dominic Thiem (°3) elkaar.

Titelverdediger Spanje neemt het in groep A op tegen Rusland en Ecuador.

The Davis Cup by Rakuten Madrid Finals official draw has been completed#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ufQcZzsP5C