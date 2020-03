🎥 Exact vijf jaar geleden op Indian Wells: "Fish in the net!"

Het is dag op dag vijf jaar geleden dat Ryan Harrison en Mardy Fish het tegen elkaar opnamen in de eerste ronde van Indian Wells. Die wedstrijd leverde toen een hilarisch moment op.

Vroeg in de derde helft ging Fish over het net na een venijnig dropshot van -goede vriend- Harrison. Die laatste schoot al snel ter hulp. Tot jolijt van het publiek. Heerlijke beelden.

Harrison haalde het uiteindelijk na een tiebreak in de beslissende derde set. Hij tennist nog steeds, maar is wel afgezakt naar plek 455 op de ranking. Fish stopte datzelfde seizoen na de US Open en is sinds 2019 kapitein van het Amerikaanse Davis Cup-team.