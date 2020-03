Tenniskalender verder door mekaar geschud: Fed Cup Finals met zekerheid uitgesteld

De Hongaarse regering heeft immers beslist dat indoorevenementen met meer dan honderd aanwezigen niet kunnen doorgaan. Er zit dus weinig anders op dan een andere datum te zoeken voor de eindronde van de Fed Cup. "Het is met spijt dat de ITF het uitstellen van de Fed Cup Finals aankondigt. De organisatoren zullen tickethouders contacteren binnen de 48 uur om hen te informeren over hun opties."

De ITF gaat nu overleg plegen met de voornaamste stakeholders, zoals de Hongaarse regering, de Hongaarse tennisfederatie en de WTA om een gepaste datum te vinden om de landencompetitie te laten plaatsvinden. Heel erg lang kan het daar niet mee wachten. Op de Fed Cup Finals kunnen speelsters zich immers plaatsen voor de Olympische Spelen.

It is with regret that we announce the Fed Cup by BNP Paribas Finals & Play-Offs 2020 have been postponed due to COVID-19 health concerns.



