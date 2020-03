Flipkens vraagt om duidelijkheid van WTA: "Onmogelijk om bepaalde toernooien te laten doorgaan en andere niet"

Maandag ontstond er veel ophef over de afgelasting van het toernooi van Indian Wells. Onder meer Kirsten Flipkens liet snel haar ongenoegen blijken via Twitter.

Curieous what is going to happen with the 125K in Guadalajara and @MiamiOpen Hope @WTA doesnt keep players around for the next weeks to cancel again 1 day before tournament starts. Hope we get clear answers on it soon. Health comes first. Always. — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) March 9, 2020

Vandaag verduidelijkte Flipper haar standpunt. “Het is onmogelijk om bepaalde toernooien te laten doorgaan en anderen niet. we zitten in een rankingsysteem met punten. Het moet fair blijven voor iedereen.”