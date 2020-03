Duimen voor Kim Clijsters dat ondanks coronavirus alles in de plooi valt in Miami

Qua populariteit heeft Kim Clijsters nog niets ingeboet. Dat moet haar alvast plezieren, maar om echt voldoening uit haar tweede comeback te halen, zal ze toch vooral vooruitgang willen boeken op de baan. Het is echter de vraag of het coronavirus dat gaat toelaten.

Na de aankondiging van haar comeback merkten heel wat mensen uit de tenniswereld aan dat Kim Clijsters niet al te veel toernooien zal spelen, om zichzelf niet te veel te belasten. Dat klopt, maar pas in een latere fase wanneer ze opnieuw volop het ritme bezit van een professionele tennisspeelster. Op dit moment is het net van belang om voldoende toernooien op korte tijd te spelen om dat competitieve matchritme op te doen.

Om opnieuw scherp te zijn op de belangrijke momenten. Om de details van het spel beter te beheersen. Om een spannende set in haar voordeel te doen keren, zoals twee keer net niet lukte in haar eerste twee partijen. Daarom komt de afgelasting van Indian Wells zo ongelegen. Ook omdat er veel onduidelijkheid heerst over de rest van de tenniskalender.

MIAMI GAAT VOORLOPIG DOOR

Sowieso is het al een minpunt dat Clijsters langer dan voorzien na Monterrey geen wedstrijd zal spelen. Het is de vraag waar ze wel dat nodige ritme kan opdoen. De Miami Open is een optie, een toernooi dat van start gaat op 23 april. Met nog twee weken voor de boeg tot dan laten de organisatoren weten dat ze de situatie rond het coronavirus blijven monitoren en het toernooi voorlopig doorgaat zoals gepland.

Op zich goed nieuws, maar ze houden wel een slag om de arm. Wie weet immers wat er de komende twee weken nog gaat gebeuren. Het toernooi in Miami zal normaal gezien doorgaan, maar zekerheid daarover is er niet en ook andere toernooien dreigen met dit soort onzekerheid geconfronteerd te worden.

ANDERE AFGELASTINGEN NIET UITGESLOTEN

Als een goed georganiseerd toernooi als Indian Wells geannuleerd wordt, dat over een periode van twee weken bijna een half miljoen mensen lokt, dan kunnen zulke maatregelen voor andere toernooien ook niet uitgesloten worden. Stel je maar eens voor dat de geschiedenis zich herhaalt en ook Miami op het laatste nippertje afgelast moet worden.

Dat zou voor Clijsters een kleine ramp zijn, want het zou betekenen dat dit deel van het harcourtseizoen erop zit. Dan moet Clijsters het dus stellen met enkel die twee verloren matchen op de ondergrond die haar toch het beste ligt. Daarna doet met het gravel een ondergrond de intrede die haar toch altijd minder goed gelegen heeft.

VERTROUWEN OPDOEN VOOR GRAVELSEIZOEN

Het is dus niet alleen duimen dat Miami kan doorgaan, maar ook dat ze daar opnieuw de smaak van de overwinning kan proeven en liefst meerdere keren. Zodat ze toch met enig vertrouwen het gravelseizoen tegemoet kan gaan. En ze dat niet moet doen met slechts 2 van de 4 voorziene toernooien afgewerkt hebben, wat het geval zou zijn als het coronavirus opnieuw voor spelbreker speelt.