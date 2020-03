Van Uytvanck en Fissette maken hun rekening na afgelaste Indian Wells, die laatste vindt het ook erg voor Clijsters

Er zijn genoeg speelsters of mensen uit hun entourage die 'not amused' zijn door de laattijdige afgelasting van Indian Wells. Geen toernooi betekent ook geen prijzengeld en aan de andere kant staan de gemaakte kosten. Een lastige financiële situatie.

"De annulatie kost me 5 à 6.000 euro", zegt Alison Van Uytvanck aan Sporza. "Want ik betaal niet alleen mijn reis-en verblijfkosten, maar ook die van mijn coach. Nu ben ik benieuwd hoe de WTA reageert. De speelsters zullen het niet blauwblauw laten."

Wim Fissette was in de VS als coach van Naomi Osaka en ook hij ziet financiële gevolgen voor de speelsters. "Dit is een toptoernooi, vlak onder de grandslamtoernooien. Ze verliezen toch ook wat inkomsten, terwijl ze de onkosten al gemaakt hebben."

Tot daar het financiële luik. Ook sportief komt het ongelegen, vooral voor ene Kim Clijsters, met wie Fissette in het verleden al samenwerkte. "Ze kwam net weer langzaam in de flow, vond stilaan haar automatismen terug. Een lange pauze is dan niet ideaal."