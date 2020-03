Slecht nieuws voor Kim Clijsters: coronavirus zorgt ervoor dat Indian Wells wordt geschrapt

Kim Clijsters heeft pech. Ze ging komende week normaal deelnemen aan Indian Wells, haar derde tornooi sinds haar comeback, maar het tornooi gaat niet door vanwege het coronavirus.

De Belgische wilde op het tornooi op zoek gaan naar eerste overwinning sinds haar comeback. Ze ging eruit tegen Muguruza in Dubai en tegen Konta in Monterrey. Haar volgende tornooi zal de Charleston Volvo Car Open 2020 zijn.