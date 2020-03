Kirsten Flipkens razend over timing afgelasting Indian Wells: "We moeten het ontdekken via Twitter..."

Indian Wells. Het tornooi in Californië gaat niet door vanwege het coronavirus. Geen derde tornooi dus voor Kim Clijsters, maar ook Kirsten Flipkens ging normaal deelnemen aan het tornooi. Zij is vooral kwaad over de timing van de afgelasting.

Kirsten Flipkens ging normaal deelnemen aan Indian Wells, maar door het coronavirus zal het tornooi niet doorgaan. Ze is niet te spreken over de timing van de afgelasting. Ook Van Uytvanck is niet tevreden, want iedereen is er al. Flipkens begrijpt vooral niet dat ze het moest vernemen via Twitter. op het social media-kanaal uit ze dan ook haar ongenoegen: What the f*ck?!?!?! https://t.co/yqkFIkXPci — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) March 9, 2020