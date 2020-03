"Iedereen is al hier": Ook Alison Van Uytvanck snapt niets van afgelasting, Nadal blijft er dan weer rustig onder

Van Uytvanck reageerde op Twitter op de annulatie van het prestigieuze toernooi en vooral op de timing. Haar bericht laat alvast weinig aan de verbeelding over. "Wtf WTA? Een dag voor de start van het toernooi? Iedereen is al hier?"

Van Uytvanck heeft ook nog een suggestie van Kirsten Flipkens geretweet. Die vond dat het organiseren van een noodvergadering met de speelsters het minste is wat de WTA kon doen. Van Uytvanck roept ook verschillende andere speelsters op om te retweeten.

Ook de mannen kunnen niet in actie komen. "Jullie hebben het nieuws wellicht vernomen. Indian Wells is afgelast. We zijn nog altijd hier en moeten beslissen wat we nu gaan doen", laat Rafael Nadal weten. "De situatie die zich overal ter wereld voordoet is zo triest. Hopelijk komen de autoriteiten snel met oplossingen. Blijf veilig en gezond iedereen."

