Sofia Kenin schrijft tornooi in Lyon op haar naam, maar ze had het niet onder de markt tegen de nummer 136 van de wereld

Sofia Kenin heeft het tornooi van Lyon op haar naam geschreven. De Amerikaanse was in de finale te sterk voor de Duitse Anna-Lena Friedsam, maar ze had het zeker niet onder de markt: het werd 6-2, 4-6 en 6-4.

Sofia Kenin schakelde eerder dit tornooi Alison Van Uytvanck uit en vandaag was de Amerikaanse de beste in de finale. Ze speelde tegen de Duitse Anna-Lena Freidsam, de nummer 136 van de wereld, en ze won in 3 sets.



Anna-Lena Freidsam is geen grote naam, maar toch had Kenin het dus niet onder de markt. De eerste set schreef Kenin wel vlot op haar naam met 6-2, maar in de tweede set knokte de Duitse zich terug in de wedstrijd: 4-6. In de beslissende set ging het gelijk op, maar Kenin haalde de set en ook het tornooi binnen met 6-4. Het is de 5de titel voor Kenin in haar carrière.