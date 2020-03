Kapitein Johan Van Herck baalt na nederlaag in Daviscup, maar hij beseft dat het een moeilijke zaak was: "We zijn geklopt door betere spelers"

België is er niet in geslaagd om te winnen van Hongarije in de Daviscup. Het werd 2-3 voor de Hongaren. Johan Van Herck baalt, maar hij beseft dat het geen makkelijke zaak was om de zege binnen te halen.

België stond nochtans 2-1 voor, maar de laatste twee wedstrijden werden verloren door Coppejans en Bemelmans. Toch heeft Van Herck mooie woorden voor Bemelmans. "Hij speelde fantastisch in de eerste set, dus we kunnen hem niets verwijten", aldus de kapitein bij Sporza. Van Herck is trots op zijn spelers. "We hebben alles gegeven, maar we zijn geklopt door betere spelers. We mogen trots zijn op deze ploeg en de staf. Er is kwaliteit en we hebben laten zien wat we kunnen."