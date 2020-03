Finale ligt vast in Monterrey: Elina Svitolina maakt brandhout van Nederlandse

Kim Clijsters geraakte in Monterrey niet verder dan de eerste ronde. Inmiddels zit de ontknoping eraan te komen in Mexico. De twee finalistes zijn bekend. Het zijn topreekshoofd en nummer zeven van de wereld Elina Svitolina en de Tsjechische Marie Bouzkova.

Die laatste rekende in de halve finales af met Johanna Konta, die op haar beurt Kim Clijsters had uitgeschakeld. Tegen Bouzkova had Konta echter geen verhaal. In de tweede set bleef het wel gelijk gaan tot 4-4. Dan sloeg het nummer 57 van de wereld nog eens toe. Zo werd het 6-3 en 6-4.

De favoriete in de finale is zonder enige twijfel Elina Svitolina. De Oekraïense verloor in Monterrey nog geen enkele set en haar halve finale in het bijzonder was indrukwekkend. Het was veel minder een pretje voor haar opponente Arantxa Rus.

SLECHTS 1 SPELLETJE VOOR RUS

Die kreeg in de eerste set een droge 6-0 om de oren. Ook het zevende spelletje was voor Svitolina, maar dan kwam Rus toch op het scorebord. Het zou de enige keer zijn dat de Nederlandse daar in deze partij in slaagde. Na welgeteld vijftig minuten had Svitolina zich met 6-0 en 6-1 geplaatst voor de finale.