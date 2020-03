Wickmayer laat twee matchballen liggen en sneuvelt met halve finales binnen handbereik

Dit is eentje die nog wel even zal blijven hangen bij Yanina Wickmayer. Ze had de winst voor het grijpen in haar kwartfinale van het 125K-toernooi op Indian Wells. Toch glipte de zege nog uit haar handen na twee gemiste matchballen in de tweede set.

Lange tijd dicteerde Wickmayer de wet tegen Misaki Doi, toch het nummer 86 van de wereld. De Japanse moest met 4-6 de eerste set aan de Vlaams-Brabantse laten. Ook nadien ging Wickmayer voor op haar elan. Bij 4-6 en 2-5 leek de wedstrijd zo ongeveer gespeeld. TOTALE OMMEKEER AAN EIND SET TWEE Doi pakte wel het volgende spelletje, maar kreeg nadien twee matchballen tegen. Wickmayer kon ze echter niet benutten en zag haar opponente zowaar helemaal terugkeren. Liefst vijf spelletjes op rij gingen naar Doi aan het einde van de tweede set. Een ferme tik voor Wickmayer, die zich toch nog knap herpakte en er nog een echte strijd van maakte in de beslissende derde set. Die draaide uit op een tiebreak. Daarin was haar tegenstreefster de betere. Doi trok zo met 4-6, 7-5 en 7-6 (7/3) aan het langste eind.