Van Uytvanck drijft Clijsters-killer tot het uiterste, maar grijpt uiteindelijk toch naast finale in Lyon

Alison Van Uytvanck is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi van Lyon. Sofia Kenin bleek in drie sets te sterk.

Kenin klopt in de eerste ronde al Kim Clijsters en kwam nu dus opnieuw een Belgische tegen. Van Uytvanck was stevig op dreef in Lyon, maar moest de eerste set na een tiebreak aan de Amerikaanse laten. In set twee kwam Van uytvanck 2-5 voor, maar opnieuw moest een tiebreak de beslissing brengen. Deze keer haalde de Belgische het wél. Op naar een beslissende derde set. Daarin kwam het opnieuw tot een tiebreak, maar haalde Kenin het met 7-2. Beide speelster wonnen exact evenveel punten: 120. Om maar te zeggen hoe nipt het was. Net niet dus voor Van Uytvanck, die het toernooi met opgeheven hoofd en een hoop WTA-punten verlaat.