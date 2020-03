Sterke Van Uytvanck laat voormalige topper Garcia kansloos en treft in halve finales Australian Open-winnares

Alison Van Uytvanck is stilaan op kruissnelheid aan het komen. Nadat ze het de voorbije weken al speelsters als Kvitova en Rybakina het moeilijk maakte, staat ze nu voor het eerst dit seizoen in de halve finales van een toernooi. In Lyon was Van Uytvanck veel te sterk voor Caroline Garcia.

Dat is nochtans ook niet de eerste de beste. De Française was ooit het nummer 4 van de wereld, maar staat nu nog slechts nipt in de top vijftig. Bovendien had Van Uytvanck een extra motivatie: Garcia had eerder in het toernooi haar partner Greet Minnen uitgeschakeld.

Afrekenen met een tweede Belgische zat er voor de thuisspeelster zeker niet in. Van Uytvanck zette meteen de toon met een vroege break. Bij 4-2 werd ze wel fel getest op haar eigen opslag. Van Uytvanck hield stand en ging in het volgende spelletje een tweede maal door de service van haar opponente.

VAN UYTVANCK LAAT GARCIA NIET TERUGKEREN

Zo was de eerste set meteen binnen en Van Uytvanck ging nadien verder op haar elan. Vergelijkbaar met in set één waagde Garcia opnieuw bij 4-2 een ultieme poging om nog terug te keren. Van Uytvanck kwam nog terug van 0-40 achter en maakte het nadien helemaal af: tweemaal 6-2, een klinkende overwinning dus. In de halve finales wacht Sofia Kenin. De Amerikaanse won dit jaar de Australian Open.