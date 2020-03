Kimmer Coppejans kan stunt van Bemelmans net niet overdoen: alles te herdoen tegen Hongarije

Na de eerste twee enkelspelen staat het in de Davis Cup-ontmoeting tussen Hongarije en België 1-1. Dat is lang niet slecht, al zat er nog meer in voor de Belgen. Na de stunt van Ruben Bemelmans kwam ook Kimmer Coppejans sterk voor de dag. Fucsovics was nog een tikkeltje beter.

Marton Fucsovics is het nummer 84 van de wereld en staat dus een stuk hoger op de ranglijst dan Coppejans (ATP-154). Die laatste kan ook wel aardig uit de voeten op het gravel, maar moest aanvankelijk toch duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. Fucsovics won de openingsset met 6-2. STERKE REACTIE NA ZWARE MENTALE TIK Nadat vier games op rij naar de Hongaar gingen, nam Coppejans de betere start in set twee. Onze landgenoot mocht serveren voor de set en kwam 40-0 voor. Toch werd het nog 5-5. Een zware mentale tik, maar Coppejans reageerde ijzersterk. Hij haalde alsnog de tweede set binnen. In een spannende derde set gaven beide spelers mekaar geen duimbreed toe. Breaks bleven uit, tot Coppejans bij 5-4 moest serveren om in de match te blijven. Dat lukte hem niet: zijn opponent ging met de winst aan de haal met 6-2, 5-7 en 6-4. Daardoor staat het gelijk in de ontmoeting. De eerstvolgende wedstrijd is de dubbelmatch, daarna volgen eventueel nog twee enkelspelen.