Dubbelduo brengt België na driesetter op voorsprong in Davis Cup

Ruben Bemelmans bracht België vrijdag op voorsprong, maar Kimmer Coppejans liet de Hongaren terugkomen tot 1-1.

Zaterdag begon met een dubbelspel. De Belgen waren favoriet, maar Gillé leverde zijn opslag in en de Hongaren wonnen set één met 6-3.

De Belgische tandem herpakte zich en won set twee met 1-6 en set drie met 4-6. Na een matige eerste set toonden de Belgen zich een stuk sterker dan hun Hongaarse collega’s.

Zo dadelijk speelt Coppejans tegen Attila Balázs. Dat is het nummer 76 van de wereld.

Belgium fight back to make it 🇭🇺1️⃣🆚2️⃣🇧🇪 in Debrecen!



The #DavisCupMadridFinals is just one step away