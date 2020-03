Coppejans kan het niet afmaken tegen Hongarije, Bemelmans nu aan zet

Kimmer Coppejans heeft zijn Davis Cup partij tegen de Hongaar Balazs niet kunnen winnen. Daardoor staat het nu 2-2 tussen België en Hongarije en moet een beslissende vijfde wedstrijd gespeeld worden.

Kimmer Coppejans (ATP-154) verloor in twee sets (6-3, 6-0) van de Hongaar Balazs (ATP-76) in het Hongaarse Debrecen.

Daardoor moet Ruben Bemelemans (ATP-222) de laatste en beslissende vijfde partij winnen tegen Marton Fucsovics (ATP-84). Vrijdag verraste Bemelmans nog door de winnen van Balazs, alles is dus nog mogelijk.

De winnaar van de confrontatie speelt in november de finales in Madrid, de verlieze moet aan de bak in de Play-Offs om in Wereldgroep I te blijven.