Yanina Wickmayer gekwalificeerd voor kwartfinale 125K-toernooi van Indian Wells

Yanina Wickmayer is goed bezig op het 125K-toernooi van Indian Wells. In de derde ronde moest de Oostenrijkse Barbara Haas eraan geloven. De wedstrijd duurde ongeveer anderhalf uur en het werd 6-1 en 7-6 (8/6). Volgens Het Nieuwsblad zal Wickmayer in de kwartfinale uitkomen tegen Bernarda Pera (WTA 59) of de Japanse Misaki Doi (WTA 86). Bernarda Pera is het Amerikaanse derde reekshoofd. Ze staat ook in de kwartfinales van het dubbelspel samen met Samantha Stosur.