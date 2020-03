Moet Clijsters kwalificaties spelen om wedstrijdritme op te doen?

Een reactie op een artikel over Kim Clijsters eerder deze week. 'Moet Clijsters niet gewoon kwalificaties spelen om wedstrijdritme op te doen tegen minder grote namen?'

Een vraag die ons aan het denken zette. Clijsters speelde zeer verdienstelijk tegen Garbiñe Muguruza en Johanna Konta. Speelsters uit de top twintig.

Je bent geneigd te denken dat ze dat soort wedstrijden altijd zou winnen tegen een speelster met wat minder kwaliteit. Al is dat wat kort door de bocht. Een speelster die pakweg honderdste staat kan in de underdogrol kruipen en beschikt ook over flink wat wapens om vervelend te doen. Kwalificaties spelen is dus sowieso een risico.

Een speelster van het kaliber van Clijsters die een wildcard krijgt voor een kwalificatietoernooi zie je sowieso al niet vaak. Maar in principe kan het: een wildcard krijgen voor een kwalificatietoernooi.

Steve Darcis kreeg een wildcard voor kwalificaties van Wimbledon in 2014 nadat hij er een jaar eerder Rafael Nadal klopte in de eerste ronde.

In the train to london!!! Thanks a lot to @Wimbledon for the wc in qualies...such a good news after that lost yesterday...#lovegrass#mosch— steve darcis (@stevedarcishark) June 15, 2014

Clijsters heeft in tegenstelling tot Darcis op dat moment weliswaar geen ranking, maar als je een wildcard kan krijgen voor de hoofdtabel, zien we niet in waarom je geen wildcard kan krijgen voor het kwalificatietoernooi.

Maar kwalificaties zijn dus sowieso een risico. Maar ze had misschien wel beter aan een kleiner toernooi deelgenomen. Yanina Wickmayer tennist op dit moment bijvoorbeeld op WTA 125K Indian Wells. (Onze excuses voor de naamverwarring)

Kateřina Siniaková (°53) is er eerste reekshoofd, Varvara Gracheva (°100) reekshoofd zestien. Misschien had Clijsters beter daar gespeeld, al hadden we wellicht iets anders gezegd als Clijsters won van Konta. Vijgen na Pasen begin maart, weet je wel.

Het grote voordeel op de Indian Wells Masters van volgende week (nogmaals onze excuses) is dat de reekshoofden er bye zijn in de eerste ronde en Clijsters er dus niet meteen tegen een echte topper kan uitkomen.

Hopelijk kan Clijsters op het ‘grote’ toernooi van Indian Wells een aantal wedstrijden winnen en is Kim III écht begonnen.