Kim Clijsters zal volgende maand te zien zijn in het dubbelspel: haar partner is een grandslamwinnares

Kim Clijsters zal volgende maand te zien zijn op het graveltoernooi van Charleston. Daar zal ze deelnemen aan het dubbelspel. Haar partner is niet van de minste, want ze gaat samenwerken met grandslamwinnares Sloane Stephens.

Kim Clijsters heeft nog niet kunnen winnen bij haar comeback, maar volgende week wil ze er verandering in brengen door haar eerste overwinning te behalen op Indian Wells. Na Indian Wells is ze te zien op het graveltoernooi van Charleston.

Volgens Sporza zal ze daar deelnemen aan het dubbelspel. Ze zal spelen met Sloane Stephens. De Amerikaanse is niet van de minste, want in 2017 won ze de US Open. Stephens staat nu 37ste op de WTA-ranking.