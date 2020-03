België staat voor zware opdracht in de Daviscup, maar: "Vorig jaar wonnen we zonder Goffin, Darcis en Bemelmans in Brazilië"

Ruben Bemelmans, Kimmer Coppejans, Sander Gillé en Joran Vliegen staan dit weekend voor een zware opdracht. België neemt het in de Daviscup namelijk op tegen Hongarije. David Goffin is niet aanwezig. Johan Van Herck, kapitein van België, beseft dat het niet makkelijk zal worden. "Het wordt moeilijk, maar vorig jaar wonnen we in Brazilië zonder Goffin, Darcis en Bemelmans", aldus de kapitein bij Sporza. Als België wint heeft ons land een ticket beet voor de Daviscup Finals in Madrid.