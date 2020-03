Zeventienjarig toptalent blijft maar winnen

De Canadese Leylah Fernandez zit in de vorm van haar jonge leven. Ook in Monterrey speelt ze de kwartfinale.

De zeventienjarige haalde vorige week nog de finale van de Mexican Open. Daardoor sprong ze van plek 190 naar 126 op de WTA-ranking.

In Monterrey bleek ze nu al te sterk voor Stefanie Vögele en in de 1/8e finale ging vijfde reekshoofd Sloane Stephens voor de bijl. Ze wint zo opnieuw tien plaatsjes op de ranking en kan de top honderd al ruiken.

Als ze nog één wedstrijd wint in Monterrey wordt ze wellicht de tweede minderjarige speelster in de top honderd van de ranking. Cori Gauff (51e) is met haar vijftien zelfs nóg een stuk jonger.