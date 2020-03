Voormalig halvefinaliste op Wimbledon gaat eind april racket opbergen

In België konden we recent de comeback van Kim Clijsters toejuichen, maar in Slovakijke zien ze één van hun betere speelsters ermee ophouden. De eindronde van de Fed Cup in april pikt ze wel nog mee. Daarna stopt Magdalena Rybarikova met tennissen.

De inmiddels 31-jarige Rybarikova kan het best uit de voeten op gras. Dat kwam helemaal tot uiting in 2017, toen ze na een jaar vol blessureleed vertrouwen tankte op het ITF-circuit en vervolgens verrassend de halve finales haalde op Wimbledon. TOP TWINTIG IN 2018 Ze schakelde onder meer toenmalig nummer drie van de wereld Karolina Pliskova en huidig nummer 14 van de wereld Petra Martic uit. Rybarikova verloor in de halve finales van de latere winnares Garbiñe Muguruza. Een jaar later stootte Rybarikova door tot de top twintig op de wereldranglijst. Op de andere grandslamtoernooien haalde ze in het enkelspel nooit de tweede week. Vier WTA-titels veroverde ze tot dusver. In het dubbelspel bereikte Rybarikova in 2011 haar beste ranking met een 50ste plaats. De Fed Cup Finals, die lopen van 14 tot 19 april, worden haar laatste toernooi.