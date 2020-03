Haalt Clijsters selectie voor finaleweek Fed Cup? "Als sparringpartner dienen?"

België speelt half april in Boedapest de finaleweek van de Fed Cup. De grote vraag is of dat met of zonder Kim Clijsters zal zijn.

Begin februari maakte Clijsters al deel uit van de Belgische groep. Ze trainde toen mee, maar speelde uiteindelijk niet. Dat was ook niet de bedoeling. “Johan zal in Indian Wells zijn en dan gaan we praten", vertelde Clijsters aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb sowieso wel al gezegd dat ik niet de selectie wil afnemen van meisjes die het goed deden in Kortrijk. Maar als ik erbij kan zijn om de ploeg te steunen en te supporteren...” “Het was gewoon een hele leuke week. Ik heb sommige meisjes beter leren kennen. Als sparringpartner dienen is ook gewoon prima voor mij."