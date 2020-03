Geen Belgisch onderonsje in kwartfinale Lyon

Ysaline Bonaventure is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale op het WTA-toernooi van Lyon. De Belgische plooide in twee sets tegen Caroline Garcia.

De Française haalde het met 7-5 en 6-2. Garcia neemt het in de kwartfinale op tegen Alison Van Uytvanck. Van Uyvanck overleefde woensdag een thriller tegen de Bulgaarse Victoriya Tomova. De kwartfinale wordt vrijdag op een nader te bepalen tijdstip afgewerkt.