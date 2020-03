Derde keer goede keer? Clijsters heeft groot voordeel op Indian Wells Masters

De derde carrière van Kim Clijsters begon met felbevochten nederlagen tegen Garbiñe Muguruza en Johanna Konta. Speelsters uit de top twintig van de wereld.

Maandag gaat de 2020 Indian Wells Masters van start. Derde keer goede keer voor Clijsters? In California heeft ze alvast één groot voordeel.

De 32 reekshoofden zijn er namelijk ‘bye’ in de eerste ronde, waardoor Clijsters niet meteen een speelster met de ranking van Muguruza of Konta kan loten in de eerste ronde.

Vertrouwen tanken tegen een -iets- lager gerankte speelster en dan in ronde twee knallen tegen iemand als Muguruza? Laat het ons hopen!