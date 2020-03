Bemelmans opent Davis Cup tegen Hongarije, geen Goffin bij België

België neemt het komend weekend op tegen Hongarije in de qualifiers van de Davis Cup. De inzet: een plaats in de finaleweek eind november tussen de beste 18 landen.

Ruben Bemelmans (ATP-222) opent tegen Attila Balazs (ATP-76).

Later op de dag spelen Kimmer Coppejans (ATP-154) en Marton Fucsovics (ATP-84) tegen elkaar.

Bij het dubbelspel van zaterdag verdedigen Sander Gillé en Joran Vliegen de Belgische eer tegen Balazs en Fucsovics. Later zullen er nog twee enkelspellen volgen als de confrontatie dan nog niet beslist is.

David Gofffin, de beste belg op de ATP-ranglijst (10e), zal niet meedoen aan de Davis Cup. Hij wil zich volgens kapitein Johan Van Herck ten volle kunnen voorbereiden op de hardcourttoernooien van Miami en Indian Wells, die plaatsvinden in de week na de Davis Cup.