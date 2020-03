Vergelijkbaar scenario als in Dubai: Kim Clijsters grijpt ook in Monterrey naast setwinst en gaat eruit in eerste ronde

Het is hard werken, zo'n comeback. Die boodschap heeft Kim Clijsters inmiddels wel begrepen. Net als tegen Muguruza in Dubai kwam ze ook in Monterrey tegen Konta in set één wel wat te kort en werd ze niet beloond voor een betere tweede set.

Clijsters was erop gebrand om beter van start te gaan dan in haar vorige match en dat was ook wel degelijk het geval. De eerste vier spelletjes werden netjes verdeeld. Nadien begon Konta wel de bovenhand te krijgen. Clijsters hield in de volgende opslagbeurt wel nog stand, maar zag haar Britse opponente vervolgens de drie laatste spelletjes van de eerste set winnen. Het was knokken om aan te klampen in het begin van set twee en dat deed Clijsters dan ook door twee breakpunten weg te werken. Nadien hield ze lang gelijke tred met het huidig nummer 16 van de wereld. Toen ze voor een tweede maal moest serveren om in de wedstrijd te blijven, gaf Clijsters dan toch eens haar service af. Konta schakelde haar zo uit met 6-3 en 7-5.