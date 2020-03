Minnen en Van Uytvanck (dubbel) moeten meteen hun koffers pakken in Lyon

Het dubbeltornooi in Lyon (WTA) zit er meteen op voor Alison Van Uytvanck en haar dubbelpartner Greet Minnen. Het Belgische duo strandde in de eerste ronde tegen een Nederlandse tandem.

Een dubbelmatch der Lage Landen werd het in Lyon. Alison Van Uytvanck en Greet Minnen troffen Lesley Pattinama Kerhove en Bibiane Schoofs aan de overkant van het net. De Nederlandse meisjes wonnen het pleit in twee sets. Het werd 6-7 (4/7) en 4-6 in een uur en 27 minuten.

Voor Alison Van Uytvanck zit het toernooi er nog niet helemaal op. Ze is nog actief in het enkelspel nadat ze Tomova eerder op de dag klopte in drie sets. De match duurde maar liefst 2 uur en 20 minuten. Dat zal ze tijdens de dubbelmatch ongetwijfeld nog gevoeld hebben in de benen. Minnen is wel al uitgeschakeld in het enkelspel.