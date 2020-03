Geen ramp voor Kim Clijsters dat progressie even een halt wordt toegeroepen

Kim Clijsters is aan haar derde tenniscarrière begonnen met twee nederlagen. Op dat resultaat hoeft ze zich zeker niet blind te staren. Belangrijker is haar manier van spelen en welke evolutie daar in zit. Het is duidelijk dat het stapje voor stapje zal moeten gaan.

Was haar tweede wedstrijd nu beter dan die eerste? Hmm... niet echt. Ook dat hoeft echter geen ramp te betekenen. Clijsters is immers in een andere fase beland dan waar ze de voorbije maanden in vertoefde. Nu ze haar terugkeer op de Tour heeft gemaakt, zal de progressie die ze maakt er komen met kleine beetjes. Niet onmiddellijk met grote sprongen.

Dat realisme dienen Kim en haar entourage wel voor ogen te houden. Het was recentelijk nog anders. Na zichzelf maanden voor te bereiden trainde ze in aanloop naar de Fed Cup-ontmoeting samen met andere Belgische speelsters en stond ze nadien in Dubai op de baan met een topper als Simona Halep.

COMPETIVITEIT ZIT GOED

Met rasse schreden ging Clijsters er training na training op vooruit, niet in het minst qua fysieke paraatheid die echt wel nodig is om competitief te zijn. Ze heeft ook bewezen dat ze dat is: in haar beide wedstrijden strandde ze in de tweede set op één of twee games van setwinst.

Zover staat ze dus al. De vooruitgang die ze nu gaat boeken, zal zich al eerder detailgericht afspelen en niet in zaken waar ze nog ver achterop hinkt in vergelijking met andere professionele speelsters. Terug meer die regelmaat vinden om een volledige wedstrijd op een bepaald niveau te spelen, de routine van de Tour weer gewoon worden, dat beetje meer geven op de belangrijke momenten en marge houden wanneer het kan.

NIET WAKKER LIGGEN VAN WEDSTRIJDSCENARIO

Zo'n dingen komen er nu bij kijken. Bij haar wedstrijd tegen Konta lag de focus onder andere op het beter van start gaan. Aangezien dat tegen Muguruza nog tegenviel. Maar in elke wedstrijd zullen er wel bepaalde dingen beter gaan en dan weer andere dingen minder gaan. Dan kan de service beter, dan hapert de return misschien wat. Van zulke scenario's moet Clijsters echter niet wakker liggen.

Dat totaalpakket aanscherpen komt wel naarmate ze meer minuten op de baan maakt. Dat is misschien wel een minpunt: die zware lotingen. In deze fase heeft Clijsters net veel wedstrijdtijd nodig. Het zou haar goed doen om zich tegen een haalbare kaart eens naar winst in drie sets te knokken. Voorts is het vooral werken aan de details.