Clijsters tracht zich ondanks gemengde gevoelens toch op te trekken aan betere start

Aan haar lichaamstaal tijdens de wedstrijd was te zien dat Kim Clijsters toch op iets meer had gehoopt tegen Johanna Konta. Dat kwam achteraf ook naar voren, al waren er tegelijkertijd wel lichtpuntjes. Dat de opslag beter draaide, bijvoorbeeld.

"Ik ben goed begonnen en heb weinig dubbele fouten gemaakt", zei Clijsters op de persbabbel na de wedstrijd. "Op zich heb ik een goede servicewedstrijd gespeeld. Ik denk dat vooral het probleem zat bij de terugslag, waardoor er uiteraard ook meer druk komt op uw opslagspelletjes."

ONTGOOCHELING PRIMEERT

De teleurstelling was merkbaar, al wilde Clijsters zich toch ook positief opstellen. "Onmiddellijk na die wedstrijd is het de ontgoocheling die primeert. De dingen die beter moeten, zitten bovenaan. Wat belangrijk was, was om beter te beginnen dan in Dubai. Dat heb ik wel gedaan. Ik voelde mij wel al een stuk comfortabeler op de baan."

Haar zoontjes Jack en Blake zaten in de tribune om naar hun mama te kijken. "Voor mij maakt dat op zich niet veel uit", zegt Clijsters daarover. "Ik weet dat ze in goede handen zijn. Of ze nu in het hotel zijn of hier, dat is geen probleem."