Thiem is na het doorbreken van 'de Grote Drie' op de rankings ook de man om het te doen op de baan

De grote vraag aan de start van het tennisseizoen was of 'de Grote Drie' hun hegemonie zouden verder zetten of één van de opkomende spelers die konden doorbreken. In de rangschikking heeft Dominic Thiem dat alvast gedaan. Nu moet het nog gebeuren op de baan.

Novak Djokovic heeft dankzij zijn eindzege op de Australian Open ook de leiding in de wereldranglijst overgenomen van Rafael Nadal. De nummer twee staat nog altijd wel stevig op nummer twee. Roger Federer is deze week zijn derde plaats verloren. Thiem doet haasje-over en neemt die plek in, Federer zakt naar positie vier.

Wat de wereldranglijst betreft staat 'De Grote Drie' dus niet langer torenhoog boven de rest. De realiteit op het terrein is nog wel eventjes anders. Tenslotte heeft Thiem nog geen enkele grandslamtitel behaald en zo kun je u moeilijk tussen die drie grote kleppers manoeuvreren. Sterker nog, de Oostenrijk verloor onlangs verrassend in de kwartfinales in Rio de Janeiro op zijn geliefkoosde ondergrond, het gravel.

Toch lijkt hij van alle youngsters wel dé man die Djokovic, Nadal en vooral Federer moet gaan kunnen belagen. Veel meer dan Tsitsipas, van wie hij verloor in de Masters-finale, is Thiem al in staat om een constante in zijn spel te leggen. Richting het einde van 2019 waren er de toernooizeges in Peking en Wenen, opgevolgd door een finaleplaats op de ATP Finals en ook op de Australian Open in 2020.

Thiem is dus grotendeels wel in staat om die lijn door te trekken. Zijn meest recente nederlaag kan gewijt worden aan de aanpassing aan een andere ondergrond, wat altijd lastig is voor elke speler. Een andere kandidaat voor de rol van uitdager van 'De Grote Drie' zou Medvedev kunnen zijn na diens 2019, maar de Rus schoot in 2020 veel minder goed uit de startblokken.

De stijging op de wereldranglijst geeft voor een deel de constante in de opmars van Thiem weer. Toch dienen er ook kanttekeningen geplaatst te worden. Zo speelt de ondergrond wel degelijk een rol. Op het gras heeft het huidig nummer 3 van de wereld zich nooit echt thuisgevoeld. Verwacht dus niet van hem dat hij deze zomer op Wimbledon ver geraakt.

Op de drie andere grandslamtoernooien moet hij wel met de besten de strijd kunnen aangaan. Eens volledig aangepast aan het gravel, moet hij zich opnieuw kunnen ontpoppen tot de tweede beste speler op Roland Garros. Jammer genoeg voor hem steekt Nadal er daar in principe nog altijd bovenuit.

Ook op hardcourt moet Thiem de kloof kunnen verkleinen. Dat zou hij bijvoorbeeld kunnen doen door deze maand zijn titel te verlengen op Indian Wells, voorlopig het grootste toernooi dat op zijn palmares staat. Op de US Open krijgt hij wellicht een kans om eens een grandslamtitel te behalen, maar dat is nog veraf. Eerst maar eens tonen dat hij die derde plaats op de wereldranglijst niet gestolen heeft.