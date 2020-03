Johanna Konta is klaar voor het duel met Kim Clijsters: "Ze is nog steeds geweldig"

Kim Clijsters neemt het vandaag in Monterrey tegen Johanna Konta. De Britse staat 16de op de ranking, maar ze komt wel juist terug van een zware knieblessure. Ze is op haar hoede voor Clijsters.

Konta heeft Clijsters aan het werk gezien tegen Muguruza. "Ik heb enkele punten gezien. In de tweede set werd ze duidelijk beter, want ze begon haar ritme te vinden. Ze zal uiteraard ook steeds beter worden", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

De Britse heeft lovende woorden voor Clijsters. "Ze is nog altijd geweldig en het zal niet snel veranderen. Ze is echt heel goed en getalenteerd. Ik hou ervan om tegen haar te spelen. Ik kijk er naar uit", aldus Konta.