Jammer voor de (Belgische) fans: Clijsters speelt pas in de nacht van dinsdag op woensdag

Kim Clijsters neemt het in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Monterrey op tegen de Britse Johanna Konta. Voor de Belgische fans wordt het weer niet evident om de wedstrijd te volgen.

Clijsters speelt namelijk pas dinsdagavond om 19u in Mexico.. In Belgische tijd is dat zeven uur later, wat neerkomt op 2u in de nacht van dinsdag op woensdag.

De wedstrijd komt ook niet op de Belgische tv. De fans die haar aan het werk willen zien, zullen dus hun toevlucht moeten zoeken tot het internet.