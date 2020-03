Goffin blijft in top 10 op nieuwe ATP-ranking

Vandaag is de nieuwe ATP-ranking bekendgemaakt. Er is maar één wijziging in de top 10: Thiem stijgt naar plaats 3, terwijl Federer een plaats zakt. Goffin blijft dan ook gewoon op de 10de plaats staan.

David Goffin blijft op de 10de plaats staan op de ATP-ranking. De Belg is aan het jagen op de nummer 9, Monfils, maar het verschil tussen de twee is wel nog 305 punten. Goffin zelf heeft dan weer maar 155 punten voorsprong op Fognini. Djokovic blijft voorlopig aan de leiding voor Nadal, maar daarachter kunnen we toch iets opmerkelijk vaststellen. Zo staat Thiem voor de eerste keer in zijn carrière in de top 3. Roger Federer zakt naar de 4de plaats.