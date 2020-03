Clijsters voor wedstrijd tegen Konta: "Alles moet niet perfect verlopen... maar als het toch zo is: des te beter"

Kim Clijsters begint dinsdag in het Mexicaanse Monterrey aan haar tweede toernooi in haar derde carrière. Ze neemt het op tegen nummer 16 Johanna Konta.

“Een overwinning zou niet meteen een mentaal kantelpunt zijn”, vertelde Clijsters aan Het Laatste Nieuws. “Voor mij telt vooral het gevoel op de baan.”

“Ik heb in Dubai verloren, maar daar voelde ik in de tweede set wel dat dat het tennis is dat ik wil spelen. Er moet nog veel beter, maar ik hoop hier beter te starten dan in Dubai, zonder stappen over te slaan. Alles moet niet ineens perfect verlopen. En als het wél zo is: des te beter."

“Misschien zou het leuker zijn om mij tegen een lager gerangschikt meisje meer in de wedstrijd te kunnen werken, maar nu is het dus opnieuw een zware loting geworden. Op zich vind ik dat niet zo erg. Nu weet ik dat ik er vanaf het begin moet staan om een kans te hebben. Maar dat is een uitdaging."