Clijsters blikt terug op wedstrijd tegen Muguruza en verklaart keuze voor toernooi van Monterrey

Na haar zeer hoopvolle comeback in Dubai tegen Garbiñe Muguruza, gaat Kim Clijsters in Mexico op zoek naar een eerste overwinning in zo'n acht jaar. Ze speelt er het WTA-toernooi van Monterrey.

Kim III neemt het er dinsdag op tegen Johanna Konta. De Britse staat nummer 15 op de WTA-ranking én is er tweede reekshoofd.

Na Garbiñe Muguruza in Dubai dus opnieuw een zware loting voor Clijsters. Tegen de Spaanse verloor ze in twee sets, maar toonde ze in set twee haar tanden.

“De dag na de wedstrijd tegen Muguruza heb ik gewoon kunnen trainen en in het zwembad oefeningen gedaan om te recupereren", vertelde Clijsters aan Het Laatste Nieuws. "Dat helpt. Het ging beter dan verwacht."

“Ik wou in Monterrey spelen met Indian Wells van volgende week in het achterhoofd. Ik wilde nog enkele matchen op hardcourt outdoor spelen, om te wennen aan kleine details, zoals avondwedstrijden tegen de zon in spelen. In Bree heb ik zeven maanden alleen in een indoorhal getraind.”

“Ik moet ook gewoon raken aan het verschillende klimaat met België. Dubai was al een eerste goeie voorbereiding. Monterrey ligt ook wat op grotere hoogte (540m, red.). Ik hoorde in de Fed Cup dat dat anders speelt. Maar voor mij is dit geen issue."