 Bemelmans wint in Trento zowel de enkel- als de dubbelfinale

Het Belgische eerste reekshoofd verloor in de finale van het enkelspel de eerste set met 4-6 van de Oostenrijker Alexander Erler, maar deed nadien de wedstrijd kantelen met 6-2 en 6-4.

Ook in het dubbelspel mocht Bemelmans juichen. Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur nam hij het in de finale op tegen David Jorda Sanchis en… diezelfde Erler. De half-Belgische tandem won met 7-6(7) en 6-2.

Another great week in Trento! Singles and doubles 🏆 🥇 Thank you for your support! #lotto #lottotennis #lottosportitalia #tecnifibre #largusbe #luxilonbelux #onmywayupagain pic.twitter.com/4MZ6abSDx1