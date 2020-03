🎥 Minnen laat stunt uit handen glippen in Lyon

Greet Minnen is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het WTA-toernooi van Lyon. Al dreef ze thuisspeelster Caroline Garcia wel tot het uiterste.

Garcia is derde reekshoofd in Lyon en was duidelijk de favoriete. Minnen hield in set één goed stand tot 4-4, maar moest dan toch haar service inleveren en wist dat niet meer goed te maken. 6-4.

Set twee was een eenvoudige prooi voor Minnen. De Belgische haalde het met 1-6, een derde set moest de beslissing brengen.

Daarin kwam Minnen 1-3 en 2-4 voor en liet ze zelfs een breakpunt op 2-5 liggen. De Française stoomde plots door tot 5-4 en bij 6-5 moest Minnen twee matchpunten wegwerken. We kregen toch een tiebreak. Daarin haalde Garcia het met 7-5.

