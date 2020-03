Rafael Nadal oppermachtig in Acapulco en boekt derde eindzege, Britse winnares bij de dames

Ook het Mexicaanse Acapulco maakte zich op voor de ontknoping na een intense tennisweek. Bij de mannen stond er geen maat op Rafael Nadal. De Spanjaard was in finale duidelijk te sterk voor Taylor Fritz. Bij de dames ging de winst naar Heather Watson.

Acapulco was het eerste toernooi voor Nadal sinds zijn uitschakeling op de Australian Open. De Spanjaard liet zien vastberaden te zijn om zijn stekje aan de top van het tennis te behouden: de hele week slaagde geen enkele tegenstander erin om het hem echt moeilijk te maken. Enkel Kecmanovic kon eens vijf spelletjes in een set winnen.

Fritz geraakte in de finale slechts aan vijf spelletjes over heel de wedstrijd. De Amerikaan hield wel gelijke tred tot 3-3. Nadien zag hij Nadal vlot afstand nemen. Het werd 6-3 en 6-2. Nadal had het toernooi al twee keer eerder gewonnen. Niet moeilijk aangezien het vroeger op gravel gespeeld werd. Ook op hardcourt heerste Nadal nu dus in Acapulco.

GEMISTE MATCHBALLEN BRENGEN WATSON NIET VAN DE WIJS

De damesfinale ging tussen Heather Watson en Leylah Fernandez, de Canadese toernooirevelatie. Watson nam een blitzstart en had bij 6-4 en 2-0 de winst voor het grijpen. Fernandez dwong echter nog een tiebreak af en won die na vijf matchballen te redden. Watson kwam deze tik met een sterke derde set weer te boven. Ze haalde het met 6-4, 6-7 (8/10) en 6-1.