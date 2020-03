Opnieuw een pittige loting: Clijsters maakt zich op voor ontmoeting met nummer 15 van de wereld

Kim Clijsters is de voorbije dagen al stevig aan het trainen gegaan in het Mexicaanse Monterrey. Dat zal ook nodig zijn, want ze krijgt alweer meteen een stevige tegenstandster voorgeschoteld. Bij de loting kwam Johanna Konta als opponente uit de bus.

Wegens haar enorme verdiensten in het verleden hebben toernooiorganisaties maar al te graag een wildcard over voor Kim Clijsters. Dat geeft haar de kans om zeker op de hoofdtabel te staan. De andere kant van de medaille is dat ze dan in de eerste ronde meteen een klepper kan tegenkomen.

Het was zo in Dubai, waar Clijsters het meteen moest opnemen tegen Australian Open-finaliste Garbiñe Muguruza. Ook in Monterrey krijgt Clijsters in de persoon van Johanna Konta geen hapklare brok voorgeschoteld.

De Britse Johanna Konta is het huidig nummer vijftien van de wereld en bereikte vorig jaar de halve finales op Roland Garros en de kwartfinales op de US Open.