Zeventienjarig toptalent haalt eerste WTA-finale en maakt reuzensprong op ranking

Kwalificatiespeelster Fernandez schakelde in de halve finale wildcard Renata Zarazua uit. Ze haalde het met 6-3, 6-3. In de finale neemt ze het op tegen Heather Watson. Die schakelde de amper achttienjarige Wang Xiyu uit.

Fernandez maakt sowieso een enorme sprong op de WTA-ranking. Ze stond 190e maar springt al sowieso naar plek 126. Als ze de finale wint, komt ze in de buurt van de top honderd.

Fernandez (rechts op de foto) verloor vorig jaar de finale van de Australian Open van Clara Tauson (links).



17yo 🇨🇦 Leylah Fernandez has advanced to the final @AbiertoTelcel.



From 2008-2017, a player aged 17 or younger advanced to a WTA tour-level final 7 times (3 titles).



Since 2018, Acapulco is the 8th tournament in which a player 17 or younger has reached the final (3 titles).