Petra Kvitova klopt nummer één van de wereld en speelt finale tegen Sabalenka

Haar krachtige slagen kan Petra Kvitova nog altijd uit haar racket toveren. De Tsjechische is de tegenstandster in de finale in Doha van Aryna Sabalenka, de dubbelpartner van Elise Mertens. In de halve eindstrijd haalde Kvitova het immers van Ashleigh Barty.

Kvitova schoot het best uit de startblokken in haar halve finale en hield dat momentum aan om de eerste set te pakken. Een reactie kon niet uitblijven bij het nummer één van de wereld. Barty verhoogde haar niveau en speelde een sterke tweede set. KVITOVA MAAKT VERSCHIL AAN EINDE DERDE SET Alles zou dus beslist worden in een derde set. Kvitova knokte zich opnieuw in de wedstrijd en liet haar prooi niet meer los. De eerste zes spelletjes van de set werden nog netjes verdeeld. Nadien deelde Kvitova de finale slag toe. Het werd 6-4, 2-6 en 6-4. De finale gaat dus een duel worden tussen de nummers 11 en 13 van de wereld. Het kan de eerste toernooizege van het jaar worden voor Kvitova. In Sint-Petersburg had ze nog drie sets nodig om Alison Van Uytvanck te kunnen kloppen.