Clijsters probeert balgevoel al te pakken te krijgen in Mexico

De comeback van Kim Clijsters gaat verder en we blijven het natuurlijk met zijn allen op de voet volgen. Na het toernooi van Dubay staat nu dat van Monterrey op haar programma. Clijsters is alvast in Mexico toegekomen.

Ze beginnen er pas in Monterrey aan binnen drie weken, maar Clijsters maakt van de gelegenheid gebruik om alvast te wennen aan de omstandigheden. Ze werd reeds gespot op de baan om enkele trainingen af te werken die haar klaar moeten stomen voor het echte werk. ZOONTJES OOK IN MEXICO Tijdens het derde deel van haar carrière zal ze ook haar gezinsleven moeten managen. Momenteel is dat alvast geen probleem: haar zoontjes Jack en Blake zijn mee naar Monterrey afgereisd en zagen hun moeder op de baan enkele balletjes slaan. Nu afwachten maar tegen wie Clijsters het zal moeten opnemen. In Dubai had ze met Muguruza een moeilijke loting. Komt er deze keer een meer haalbare kaart uit de bus, dan mag Clijsters mikken op een eerste zege sinds haar comeback.

