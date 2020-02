Zweedse dubbelpartner van Flipkens en Bertens hangt racket aan de haak

Johanna Larsson stopt met onmiddellijke ingang met tennissen. Dat liet de Zweedse vrijdag weten.

Larsson won in haar carrière twee WTA-titels in het enkelspel en veertien in het dubbelspel. Verschillende daarvan aan de zijde van de Nederlandse Kiki Bertens. Ze dubbelde ook geregeld met Kirsten Flipkens.

De Zweedse stond eind 2016 nog nummer 45 van de wereld, maar was intussen afgegleden naar plek 236.