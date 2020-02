Tsitsipas wacht in de finale van Dubai op winnaar tussen topduel

Stefanos Tsitsipas heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-tornooi van Dubai. De Griek rekende in de halve finale vrij vlot af met de Brit Daniel Evans.

Tsitsipas is de nummer zes van de wereld. De Griek kende weinig moeite met het nummer 37 van de wereld Daniel Evans en haalde het na 6-2 in de eerste set en 6-3 in de tweede.

Ook vorig jaar plaatste het 21-jarige Griekse toptalent zich al voor de finale in Dubai. In de finale wacht nu de winnaar van het duel tussen de Servische nummer één van de wereld Novak Djokovic en de Fransman Gael Monfils (ATP 9).