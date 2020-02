Topreekshoofd Bemelmans houdt titelkansen gaaf in Italië

Doorgaans is Ruben Bemelmans op challengers aan de slag. Deze week zoekt hij zijn geluk een niveautje lager, op het ITF-toernooi in Trente. Dat geeft hem alvast de kans om nog eens vol voor de titel te gaan. Bemelmans is eerste reekshoofd en zit alvast bij de laatste acht.

In de achtste finales nam Bemelmans de maat van David Jorda Sanchis. Ondanks dat de Spanjaard niet in de top 800 staat, bleek die toch niet helemaal een hapklare brok. Al had Bemelmans wel het overwicht in de eerste set. Na een 2-0-voorsprong verloren te zien gaan, nam Bemelmans opnieuw afstand en kon hij de eerste set uitserveren.

In set twee slaagde Jorda Sanchis er wel in om aan te klampen. Het was zelfs Bemelmans die het enige breakpunt van de set moest wegwerken. In de tiebreak stond het topreekshoofd er dan wel en liet hij zijn opponent geen schijn van kans. Zo werd het 6-3 en 7-6 (7/3).

REEKSHOOFD 1 VS 6 IN KWARTFINALES

In de kwartfinales komt Bemelmans uit tegen de Bosniêr Nerman Fatic, toch het nummer 362 van de wereld. en het zesde reekshoofd in Trente. Bemelmans staat zelf 226ste op de wereldranglijst.